Расследование смерти молодого диджея из Нижнего Тагила под личным контролем министра здравоохранения Свердловской области (ФОТО)

Родные и близкие Павла Покаляева продолжают разбираться в причинах скоропостижной смерти этого молодого DJ, шокировавшей всех ценителей клубной культуры Нижнего Тагила.



21 июня сестра Павла рассказала о произошедшей трагедии министру здравоохранения Свердловской области на личном приёме граждан.

У меня умер младший брат. 28 мая у него поднялась температура до 39,5. В понедельник он не пошёл на работу, вызвал врача. Врач пришла, провела осмотр, поставила диагноз - ОРЗ. В ночь на 1 июня ему стало совсем плохо, его увезли на скорой в больницу, где он умер. Оказалось, что у него пневмония. Как так получилось? Почему лечили от одного, оказалось другое? Кроме того, нам до сих пор не дают никаких документов, у нас нет никаких результатов, ни вскрытия, ничего! -- обратилась Мария к министру здравоохранения Свердловской области.

Фото: обращение к министру от близких Павла Покаляева, 21 июня, 2017 г.



Представитель городской больницы №1, в которой проходил лечение и скончался Павел, сообщил, что пока невозможно предоставить требуемые документы:

К оговоренному времени всё будет подготовлено, пока исследования продолжаются.



Министр здравоохранения Свердловской области подтвердил, что разбор ситуации обязательно будет проведён, но только после получения всех результатов.