У ученицы начальных классов в школе Екатеринбурга обнаружили туберкулез

В Екатеринбурге у школьницы обнаружен туберкулез. Школьный медработник не смог вовремя диагностировать болезнь.

Как пишет Е1, у ученицы начальных классов был обнаружен туберкулез. Родители других детей намерены обратится в прокуратуру, так как школьный медик не смогла вовремя диагностировать заболевание.





При этом стоит заметить, что у ребенка была положительная реакция на пробу Манту. Однако ее родители также не проявили беспокойства.





В школе пояснили, что в учреждении приняты все меры предосторожности, проведена обработка помещений, девочка в школе проучилась всего две недели. Семья приехала в Россию из ближнего зарубежья. После пробы на туберкулез ребенок был направлен к фтизиатру. Сейчас все учащиеся данной школы проходят обследование.