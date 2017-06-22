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У ученицы начальных классов в школе Екатеринбурга обнаружили туберкулез

22 июня 2017, 09:10Добавить новость
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В Екатеринбурге у школьницы обнаружен туберкулез. Школьный медработник не смог вовремя диагностировать болезнь.

Как пишет Е1, у ученицы начальных классов был обнаружен туберкулез. Родители других детей намерены обратится в прокуратуру, так как школьный медик не смогла вовремя диагностировать заболевание.

При этом стоит заметить, что у ребенка была положительная реакция на пробу Манту. Однако ее родители также не проявили беспокойства.

В школе пояснили, что в учреждении приняты все меры предосторожности, проведена обработка помещений, девочка в школе проучилась всего две недели. Семья приехала в Россию из ближнего зарубежья. После пробы на туберкулез ребенок был направлен к фтизиатру. Сейчас все учащиеся данной школы проходят обследование.

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