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Новости Нижнего Тагила

Аномально жаркая и пожароопасная неделя июня ожидается в Свердловской области

22 июня 2017, 07:30Добавить новость
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Синоптики обещают в Свердловской области аномальную жару, особенно на третью декаду июня. В связи с этим тревогу бьют спасатели, поскольку высока опасность пожаров.

По итогам такого прогноза, МЧС обратило внимание властей трёх регионов - Уральского, Сибирского и Дальневосточного - на усиленное обеспечение пожарной безопасности. Так, они рекомендуют не отменять режим повышенной пожароопасности, а также провести ряд мер по профилактике рисков возгорания, в частности, в лесах. В этом году от лесных пожаров пострадало около 13 гектаров леса.

Отдельно отметим, что во время пожароопасного режима нельзя разводить огонь в местах отдыха, в лесной зоне, на дачах и у берега.

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