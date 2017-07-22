Нижнетагильский госпиталь Владислава Тетюхина и Федеральный фонд соцстрахования подпишут соглашение о сотрудничестве (ФОТО)

Отмечается, что прежде всего это коснётся инвалидов и граждан, пострадавших на производстве. Только за 2016 год тяжелые травмы получили более пяти с половиной тысяч россиян.



Селиванов рассказал о методах работы по сотрудничеству медучреждения с ФСС. Так, к каждому из пациентов будет прикреплен реабилитационный менеджер, который сопроводит человека от лечения до выхода на работу. Гость отметил, что база госпиталя Владислава Тетюхина позволит реализовывать эту задачу в полной мере, пишет АН Между строк.

Фото: АН Между строк



Исполнительный директор Алексей Щелкунов рассказал Андрею Селиванову о необходимости введения в эксплуатацию объектов второй очереди и выразил надежду на инвестиционное участие ФСС в реализации задуманного. К примеру, в новом корпусе планируется запустить помещения с двумя бассейнами и уникальным оборудованием для лечения людей с ограниченными возможностями. Зампредседателя отметил, что этот вопрос нельзя решить за два дня, нужна более детальная проработка. Однако можно полагать, что все шансы у Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра на это есть.