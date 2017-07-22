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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильский госпиталь Владислава Тетюхина и Федеральный фонд соцстрахования подпишут соглашение о сотрудничестве (ФОТО)

22 июля 2017, 09:00Добавить новость
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Накануне в Нижнем Тагиле заместитель председателя Федерального фонда социального страхования Андрей Селиванов посетил с экскурсией Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр. По итогам встречи было принято решение о сотрудничестве.

Отмечается, что прежде всего это коснётся инвалидов и граждан, пострадавших на производстве. Только за 2016 год тяжелые травмы получили более пяти с половиной тысяч россиян.

Селиванов рассказал о методах работы по сотрудничеству медучреждения с ФСС. Так, к каждому из пациентов будет прикреплен реабилитационный менеджер, который сопроводит человека от лечения до выхода на работу. Гость отметил, что база госпиталя Владислава Тетюхина позволит реализовывать эту задачу в полной мере, пишет АН Между строк.

 

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Фото: АН Между строк


Исполнительный директор Алексей Щелкунов рассказал Андрею Селиванову о необходимости введения в эксплуатацию объектов второй очереди и выразил надежду на инвестиционное участие ФСС в реализации задуманного. К примеру, в новом корпусе планируется запустить помещения с двумя бассейнами и уникальным оборудованием для лечения людей с ограниченными возможностями. Зампредседателя отметил, что этот вопрос нельзя решить за два дня, нужна более детальная проработка. Однако можно полагать, что все шансы у Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра на это есть.

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