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Новости Нижнего Тагила

1 033 бесплатные операции на коленном суставе будут проведены для жителей Свердловской области в Нижнем Тагиле

22 августа 2017, 23:35Добавить новость
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Министерство здравоохранения Свердловской области дало государственное задание на проведение 1 033 бесплатных операций на коленном суставе для жителей региона.

Квоты для проведения операций по замене коленных суставов жителям Свердловской области получил Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле. В рамках государственного задания Центром будут проведены 1 033 бесплатные операции, передаёт ИА «Все новости».

Желающим следует записаться на консультацию к травматологу-ортопеду и пройти ряд обследований. Обращаться можно с любой патологией коленного сустава.

 

 

 
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