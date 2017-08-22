Двое детей госпитализированы из «Кольцово» в больницу Екатеринбурга с подозрением на вирус Коксаки

Командир борта, прибывшего из Антальи в три часа ночи, на подлете к аэропорту запросил помощь медиков. В салоне самолета находились двое детей 6 и 8 лет с высокой температурой.





Екатеринбургские медики сразу же после посадки поднялись в салон, сняли больных с борта и отвезли в 40-ю больницу. После осмотра они были отпущены домой, сообщает Е1.RU. Напомним, в Турции бушует вирус Коксаки. Больше всего от него страдают дети.