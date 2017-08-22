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Новости Нижнего Тагила

Двое детей госпитализированы из «Кольцово» в больницу Екатеринбурга с подозрением на вирус Коксаки

22 августа 2017, 17:00Добавить новость
больница,город,дети,медицина,Свердловская область,Аэропорт «Кольцово»,вирус,Турция,рейс,самолет
С рейса, прибывшего из Турции в Екатеринбург, были доставлены в больницу сразу двое детей с повышенной температурой.

Командир борта, прибывшего из Антальи в три часа ночи, на подлете к аэропорту запросил помощь медиков. В салоне самолета находились двое детей 6 и 8 лет с высокой температурой.

Екатеринбургские медики сразу же после посадки поднялись в салон, сняли больных с борта и отвезли в 40-ю больницу. После осмотра они были отпущены домой, сообщает Е1.RU. Напомним, в Турции бушует вирус Коксаки. Больше всего от него страдают дети. 

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