650 операций по эндопротезированию коленного сустава проведено в 2017 году в Нижнем Тагиле

Врачи Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле выполнили первый госконтракт на эндопротезирование коленных суставов.

650 операций по протезированию сустава провели специалисты в этом году. До конца года у медучреждения есть возможность провести еще минимум 300 таких же операций.





Стоит отметить, что все проведенные операции для уральцев были бесплатными, а после оперативного вмешательства каждому прооперированному обеспечен полный комплекс восстановительного лечения, сообщается на сайте администрации города.