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Новости Нижнего Тагила

650 операций по эндопротезированию коленного сустава проведено в 2017 году в Нижнем Тагиле

22 сентября 2017, 10:30Добавить новость
Нижний Тагил,медицинский центр,операция,сустав,протезирование,медицина,лечение

Врачи Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле выполнили первый госконтракт на эндопротезирование коленных суставов.

650 операций по протезированию сустава провели специалисты в этом году. До конца года у медучреждения есть возможность провести еще минимум 300 таких же операций.

Стоит отметить, что все проведенные операции для уральцев были бесплатными, а после оперативного вмешательства каждому прооперированному обеспечен полный комплекс восстановительного лечения, сообщается на сайте администрации города

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