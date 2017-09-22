Тагильчане смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ в сентябре

В Нижнем Тагиле продолжаются мероприятия по тестированию граждан на ВИЧ-инфекцию. Тагильчане смогут пройти бесплатный анонимный тест с 26 по 29 сентября.



В этот период тестирование будет проходить ежедневно с 16 до 19 часов на разных площадках города:





26 сентября в здании кинотеатра «Родина 3D»;

27 сентября на привокзальной площади будет дежурить пункт мобильного осмотра;

28 сентября в ТРЦ «Кит», пункт тестирования будет находиться за рестораном Baskin Robbins;

29 сентября в помещении развлекательного центра «Россия» на Вагонке.

К прохождению экспресс-теста приглашаются все желающие. Анализ полностью безопасен, проводится с использованием стерильных инструментов и показывает результат с точностью 99,8%. Он проходит безболезненно и будет готов в течение 15 минут, пишет управление социальных программ и семейной политики Администрации Нижнего Тагила.