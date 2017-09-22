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Новости Нижнего Тагила

Единый день диспансеризации пройдет в Нижнем Тагиле 23 сентября

22 сентября 2017, 18:30Добавить новость
больница,город,закон,здоровье,медицина,Нижний Тагил,диспансеризация
В поликлинике № 2 Нижнего Тагила 23 сентября пройдет Единый день диспансеризации.

23 сентября, в предстоящую субботу, в поликлинике № 2 городской больницы № 4 Нижнего Тагила (остановка Комсомольская) стартует Единый день диспансеризации. Обследования граждан начнутся с 8 утра и окончатся около 12 дня.

К прохождению обязательного медицинского обследования приглашаются взрослые тагильчане, год рождения которых есть в списке: 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996.

Перед прохождением диспансеризации пациенты будут опрошены об общем состоянии здоровья. Затем тагильчанам измерят давление, рост, вес, возьмут анализы. Кроме общих обследований, будет проведен биохимический анализ, а также измерение уровня холестерина и глюкозы в крови. Для женщин в возрасте до 75 лет пройдет осмотр акушера и маммолога. Все пациенты пройдут через УЗИ брюшной полости, флюорографию и электрокардиографию.

 
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