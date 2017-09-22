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Новости Нижнего Тагила

2 класса и 12 групп в детских сада Нижнего Тагила закрыты на карантин

22 сентября 2017, 15:30Добавить новость
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Количество заболевших тагильчан не превышает средние показатели.

В Нижнем Тагиле прошло заседание по профилактике распространения респираторных заболеваний, таких как ОРВИ и грипп, на территории города. Как сообщила замначальника тагильского отделения Роспотребнадзора Ольга Котова, ситуация в Нижнем Тагиле остается благоприятной. На сегодняшний день были зафиксированы лишь 1 454 случа заболевания. Этот показатель не превышает эпидемиологический уровень.

 

Примерно также обстоит ситуация во всех социальных и возрастных группах города. Пока что, больше всего заболевших среди тагильских школьников, но прирост не так значителен. Чтобы остановить дальнейшее распространение простудных заболеваний, на карантин закрылись 2 школьных класса и 12 групп в детских садах.

 

Также Ольга Котова отметила, что данный период благоприятен для проведения прививочной кампании в городе. Планируется, что будет привито как минимум половина населения Нижнего Тагила – это около 180 тысяч человек. Среди ни 64% процента будут привиты за счет бюджета страны, сообщает пресс-служба администрации г. Нижнего Тагила.

 

 
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