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Новости Нижнего Тагила

Свердловчане стали чаще заражаться острой кишечной инфекцией

22 сентября 2017, 20:00Добавить новость
больница,дети,здоровье,медицина,Роспотребнадзор,Свердловская область,кишечная инфекция
Эпидемиологи Свердловской области подвели предварительный итог заболеваемости острой кишечной инфекцией.

За 8 месяцев 2017 года в регионе зафиксировано 24 097 случаев заражения, при этом на 100 000 человек приходится 580,7 заболевших. Этот показатель на 4% выше, чем за тот же период 2016 года, и на 10% превышает средний результат многолетних исследований.

С начала 2017 года зафиксировано 4 случая групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией, из-за которых пострадали 189 человек, 139 из них - дети. Ротавирусной инфекцией были заражены 159 человек, в том числе 131 ребенок. Также произошла 1 вспышка сальмонеллеза, в которой пострадали 7 человек.

Чтобы не допустить подъем заболеваемости, в регионе проходит вакцинация. С начала года медучреждения привили от гепатита А 41 600 человек, из них 28 400 – дети. От дифтерии Зонне вакциной защищены 44 700 человек из группы риска, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

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