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Новости Нижнего Тагила

Жители Днепропетровска связывают снижение выбросов «ЕВРАЗ ДМЗ» с падением производства

22 сентября 2017, 18:00Добавить новость
безопасность,Евраз,проверка,экология,Днепропетровск,Украина,выбросы,загрязнение
Руководство «ЕВРАЗ ДМЗ» на совещании заявило о значительном снижении объема выбросов за счет экологической программы. Однако население Днепропетровска этой информации не доверяет и связывает снижение отходов с падением производительности.

Начальник отдела экологии «ЕВРАЗ ДМЗ» Людмила Руднева утверждает, что с 2007 года по настоящее время количество вредных выбросов завода сократилось на 65%. По ее словам, предприятие работает по программе экологической безопасности и старается проводить мероприятия по снижению объема вредных отходов.

Однако общественность Днепропетровска связывает снижение выбросов только с уменьшением объема производства. Число жалоб от жителей города на состояние экологии только растет. Напомним, общественность Днепропетровска намерена установить свои системы мониторинга для измерения уровня загрязнения воздуха выбросами от «ЕВРАЗа».

Директор по охране труда и экологии «ЕВРАЗ ДМЗ» Андрей Заспенко не отрицает того, что производительность на предприятии действительно упала по сравнению с 2007 годом. Однако настаивает, что главная причина снижения выбросов - проведение экологических мероприятий, а не уменьшение производства.

Население Днепропетровска все же надеется, что завод пойдет навстречу жителям и снизит объем своих выбросов до минимума, пишет Zabeba.li.

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