Жители Свердловской области больше всего любят кошек шотландской породы (ФОТО)

В сети интернет появилось интересное исследование о популярности кошачьих пород среди жителей России. Авторы проанализировали более 100 000 объявлений о продажах кошек и определили самые любимые породы, как для страны, так и для регионов.



Жители Свердловской области отдают предпочтения кошка шотландской и британской породы. На третьем месте по популярности оказалась порода мей-кун. Меньшей популярностью среди уральцев пользуется донской сфинкс.



Средняя стоимость кошек варьируется от 100 рублей (за сибирскую породу) до 25 000 рублей. Столько, например, стоит кошка бурманской породы, передаёт «Комсомольская правда Урал».