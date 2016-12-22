2016 год стал самым тёплым на планете за всю историю метеонаблюдений

Всемирная метеорологическая организация считает, что 2016-й год может стать самым теплым из всех тех лет, которые наблюдали метеорологи, сообщает «Парламентская газета».

Звание самого теплого года может заслужить текущий 2016-й год. По данным специалистов-метеорологов, за 11 месяцев этого года климат на планете существенно изменился. Температура поднялась на 1 градус по сравнению с показателями XX века и на 0,07 градуса в сравнении с прошлым годом. Это новый климатический рекорд. Ранее 2015 год был самым теплым на планете. Такое положение в природе еще раз подтверждает вероятность глобального потепления.





Среди факторов, влияющих на температуру воздуха, ученые называют экологические причины: например, парниковые газы оказали на атмосферу значительный эффект. По данным метеорологов, в Арктическом регионе температура повышалась в 2 раза сильнее, чем в целом на планете. Такое значительное потепление негативно сказывается на атмосфере Земли: эксперты зафиксировали в воздухе рекордную концентрацию двуокиси углерода.