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2016 год стал самым тёплым на планете за всю историю метеонаблюдений

22 декабря 2016, 15:45Добавить новость
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Всемирная метеорологическая организация считает, что 2016-й год может стать самым теплым из всех тех лет, которые наблюдали метеорологи, сообщает «Парламентская газета»

Звание самого теплого года может заслужить текущий 2016-й год. По данным специалистов-метеорологов, за 11 месяцев этого года климат на планете существенно изменился. Температура поднялась на 1 градус по сравнению с показателями XX века и на 0,07 градуса в сравнении с прошлым годом. Это новый климатический рекорд. Ранее 2015 год был самым теплым на планете. Такое положение в природе еще раз подтверждает вероятность глобального потепления.

Среди факторов, влияющих на температуру воздуха, ученые называют экологические причины: например, парниковые газы оказали на атмосферу значительный эффект. По данным метеорологов, в Арктическом регионе температура повышалась в 2 раза сильнее, чем в целом на планете. Такое значительное потепление негативно сказывается на атмосфере Земли: эксперты зафиксировали в воздухе рекордную концентрацию двуокиси углерода.

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