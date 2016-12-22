5 миллионов рублей потратит Нижний Тагил на ремонт ограждающей дамбы Черноисточинского водохранилища

Проведение конкурсных процедур по вопросу восстановления дамбы Черноисточинского водохранилища обсудили 22 декабря в администрации Нижнего Тагила. Напомним, дамба была разрушена людьми, чьи личности не выяснены по настоящий момент.

Аукционная документация подготовлена в полном объёме — готово техническое задание и сметная документация на 5 миллионов 125 тысяч рублей, — сообщил мэру директор «Службы заказчика городского хозяйства» Вадим Кулик.

Он рассказал, что конкурс практически готов, осталось уладить только процедурные и программные моменты. Директор «Службы заказчика» выразил готовность оформить всю необходимую документацию к концу года, однако мэр выделил на подготовку дополнительные дни и назначил дату начала конкурса на 28 января.

Мы восстановим дамбу в том состоянии, в каком она была. /.../ К началу сезона производственных работ надо успеть сделать все приготовления, -- подчеркнул градоначальник.

Ранее мэр говорил о том, что дамбу Черноисточинского пруда должны будут восстановить виновные в её разрушении.