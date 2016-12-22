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План мероприятий по восстановлению водохранилищ Нижнего Тагила подписал губернатор Свердловской области (ФОТО)

22 декабря 2016, 12:00Добавить новость
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В начале этой недели губернатор Евгений Куйвашев поставил свою подпись на комплексном плане реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Для Нижнего Тагила это означает, что со следующего года начнётся реальная работа по восстановлению экологического благополучия источников питьевой воды.

Многие пункты этого плана являются злободневными и за прошедшие годы не раз обсуждались в Нижнем Тагиле:

 

Всё что прописано — необходимо. Утверждение тех же санитарно-защитных зон продолжалось с 2009 года. Семь лет прошло, а они до сих пор не утверждены. По очистке шламонакопителя из года в год вопрос поднимался, но полностью так и не был решен. По разрушенной дамбе были решения судов, которые администрация не выполнила. Всё это не исполнялось, -- рассказал эколог-общественник из Нижнего Тагила Андрей Волегов.

 

Все предложения по реабилитации водохранилищ были собраны в одном документе в виде комплекса мероприятий. Для каждого мероприятия указан источник финансирования и ответственные исполнители:

 

Сейчас все эти мероприятия собраны в одном документе, и дело должно сдвинуться с мертвой точки. Хорошо, что в документе представлены исполнители, ответственные за различные мероприятия, и представлены сроки. Если работы не будут выполняться, у прокуратуры будет с кого спрашивать.

 

План предусматривает проведение реабилитационных мероприятий с 2017 до 2021 года. Ближайшими из них являются намеченные на 2017 год очистка шламонакопителя и реконструкция ограждающей дамбы в Черноисточинске. В 2018 году намечено создание ливневых очистных сооружений. В ближайшие годы Министерство природы должно утвердить границы санитарно-защитной зоны водоёма.

 

В этом году экологи Нижнего Тагила вносили свои предложения по улучшению экологического состояния водохранилищ. Например, они предлагали использовать подземные воды и восстановить Синегорский самотечный канал. Возможность реализации этих предложений будет решаться в ходе выполнения пунктов плана:

 

В процессе работы мы будем подключаться и обсуждать наши предложения с экспертами. Вместе мы определим, что можно будет осуществить, а что по ряду причин будет неприменимо, — сказал Андрей Волегов.

 

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© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
xemafor 22.12.2016 16:09:51 #
Для этого надо освоить 99999999999999999руб
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