План мероприятий по восстановлению водохранилищ Нижнего Тагила подписал губернатор Свердловской области (ФОТО)

Многие пункты этого плана являются злободневными и за прошедшие годы не раз обсуждались в Нижнем Тагиле:

Всё что прописано — необходимо. Утверждение тех же санитарно-защитных зон продолжалось с 2009 года. Семь лет прошло, а они до сих пор не утверждены. По очистке шламонакопителя из года в год вопрос поднимался, но полностью так и не был решен. По разрушенной дамбе были решения судов, которые администрация не выполнила. Всё это не исполнялось, -- рассказал эколог-общественник из Нижнего Тагила Андрей Волегов.

Все предложения по реабилитации водохранилищ были собраны в одном документе в виде комплекса мероприятий. Для каждого мероприятия указан источник финансирования и ответственные исполнители:

Сейчас все эти мероприятия собраны в одном документе, и дело должно сдвинуться с мертвой точки. Хорошо, что в документе представлены исполнители, ответственные за различные мероприятия, и представлены сроки. Если работы не будут выполняться, у прокуратуры будет с кого спрашивать.

План предусматривает проведение реабилитационных мероприятий с 2017 до 2021 года. Ближайшими из них являются намеченные на 2017 год очистка шламонакопителя и реконструкция ограждающей дамбы в Черноисточинске. В 2018 году намечено создание ливневых очистных сооружений. В ближайшие годы Министерство природы должно утвердить границы санитарно-защитной зоны водоёма.

В этом году экологи Нижнего Тагила вносили свои предложения по улучшению экологического состояния водохранилищ. Например, они предлагали использовать подземные воды и восстановить Синегорский самотечный канал. Возможность реализации этих предложений будет решаться в ходе выполнения пунктов плана: