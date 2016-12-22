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Роспотребнадзор предложил введение обязательного значка «ГМО» в странах ЕАЭС

22 декабря 2016, 19:15Добавить новость
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Согласно новому предложению Роспотребнадзора, на продуктах, содержащих генетически модифицированные организмы, может быть введено специальное обозначение, как сообщает газета «Известия»

Предложение о введении обязательного значка «ГМО» Роспотребнадзор ввел еще в 2015 году. Соответствующие поправки предложены в отношении стран Евразийского экономического союза, производящих продукты с помощью методов генной инженерии.

Роспотребнадзор настаивает на том, что этот значок должен стать обязательным. Он должен иметь размер, соответственный обозначению единого обращения продукции ЕАЭС, то есть, не менее 5 мм, а также находиться рядом с ним.

Поставщики ЕАЭС уже заявили о том, что такое требование Роспотребнадзора может стать препятствием в международной торговле. В России сохраняется недоверие к продуктам, производимых с помощью ГМО: 50% россиян заявляют, что никогда не будут приобретать такую продукцию. 

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