| регистрация
Новости

Тагильчане получают обморожения из-за недостаточно тёплой одежды

22 декабря 2016, 14:35Добавить новость
здоровье,Нижний Тагил,помощь,холода,похолодание,морозы,обморожение,пациенты,травмпункты
В Нижний Тагил пришли аномальные морозы. По прогнозу погоды, температура опускалась ниже минус сорока градусов. Холода держаться уже около недели с незначительными колебаниями. За это время немало тагильчан обратилось в травмпункты города с обморожениями.

Серьёзные понижения температуры на улице начались во второй половине декабря.

Редакция TagilCity.ru узнала у врачей травмпунктов каковы основные причины обморожений и сколько пациентов с этим диагнозом поступило к ним с начала наступления морозов.

 

За неделю морозов с обморожениями поступило 12 пациентов, -- рассказали редакции TagilCity.ru в городской поликлинике №3.

В травмпункте поликлиники №1 сообщили об отсутствии массовости поступления людей таким диагнозом.

Из 50 первичных пациентов только 1-2 человека оказываются с жалобами на обморожение, -- пояснили в травмпункте ЦГБ №1.


Врач травмпункта сообщила, что большинство обморожений случаются из-за несоответствия одежды погодным условиям, холодных шапок или их отсутствия. Встречаются дети, которых родители, несмотря на холод, отправили в школу.

Основной причиной обморожений становится неумение одеться в соответствии с погодными условиями, -- считает врач травмпункта городской больницы №1.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
метки , , , , , , , ,
Более 20 жителей Нижнего Тагила обратились за помощью медиков с обморожениями после прихода холодов 8 декабря, 17:05
26 человек в Екатеринбурге получили обморожения: один человек замерз насмерть 21 ноября, 13:05
Предсказанные синоптиками тридцатиградусные морозы пришли в Нижний Тагил (ФОТО) 19 декабря, 14:10

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 968
Подписаться на новости