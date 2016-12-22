Тагильчане получают обморожения из-за недостаточно тёплой одежды

В Нижний Тагил пришли аномальные морозы. По прогнозу погоды, температура опускалась ниже минус сорока градусов. Холода держаться уже около недели с незначительными колебаниями. За это время немало тагильчан обратилось в травмпункты города с обморожениями.
Серьёзные понижения температуры на улице начались во второй половине декабря.
Редакция TagilCity.ru узнала у врачей травмпунктов каковы основные причины обморожений и сколько пациентов с этим диагнозом поступило к ним с начала наступления морозов.
За неделю морозов с обморожениями поступило 12 пациентов, -- рассказали редакции TagilCity.ru в городской поликлинике №3.
В травмпункте поликлиники №1 сообщили об отсутствии массовости поступления людей таким диагнозом.
Из 50 первичных пациентов только 1-2 человека оказываются с жалобами на обморожение, -- пояснили в травмпункте ЦГБ №1.
Врач травмпункта сообщила, что большинство обморожений случаются из-за несоответствия одежды погодным условиям, холодных шапок или их отсутствия. Встречаются дети, которых родители, несмотря на холод, отправили в школу.
Основной причиной обморожений становится неумение одеться в соответствии с погодными условиями, -- считает врач травмпункта городской больницы №1.