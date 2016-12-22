Тагильчане получают обморожения из-за недостаточно тёплой одежды

Серьёзные понижения температуры на улице начались во второй половине декабря.



Редакция TagilCity.ru узнала у врачей травмпунктов каковы основные причины обморожений и сколько пациентов с этим диагнозом поступило к ним с начала наступления морозов.

За неделю морозов с обморожениями поступило 12 пациентов, -- рассказали редакции TagilCity.ru в городской поликлинике №3.

В травмпункте поликлиники №1 сообщили об отсутствии массовости поступления людей таким диагнозом.





Из 50 первичных пациентов только 1-2 человека оказываются с жалобами на обморожение, -- пояснили в травмпункте ЦГБ №1.



Врач травмпункта сообщила, что большинство обморожений случаются из-за несоответствия одежды погодным условиям, холодных шапок или их отсутствия. Встречаются дети, которых родители, несмотря на холод, отправили в школу.





Основной причиной обморожений становится неумение одеться в соответствии с погодными условиями, -- считает врач травмпункта городской больницы №1.