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Новости Нижнего Тагила

Жители Серебрянки получили урок по пожарной безопасности от отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила (ФОТО)

23 февраля 2017, 10:00Добавить новость
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В Серебрянке накануне состоялся День пожарной безопасности. Организатором выступил отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила.

Начальник отдела Александр Морозов встретился с главой местной администрации – Сергеем Сивковым. Руководители обменялись информацией о деятельности села по предотвращению пожаров в весенне-летний период. Стало известно, что в Серебрянке подготавливается территория для строительства пожарного депо.

Кроме того, Александр Морозов встретился с жителями Серебрянки и провел профилактическую беседу, рассказав о безопасности, требованиях и правилах по недопущению пожаров во все времена года. Также представители отдела надзорной деятельности совершили объезд по домам, где проживают многодетные семьи, напомнив о том, что недопустимо оставлять детей без присмотра, а также позволять им играть со спичками и зажигалками.

Параллельно в местной школе проводился инструктаж и тренировка по эвакуации. Директору школы вручили агитационные материалы для работы с детьми и организации противопожарного стенда.

 

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Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО
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