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Хозяева двух собак в Екатеринбурге судятся после драки питомцев (ВИДЕО)

23 июня 2017, 08:30Добавить новость
город,деньги,Екатеринбург,животные,здоровье,Свердловская область,суд,собаки,собака
В Екатеринбурге судятся хозяева двух собак. После нападения стаффорда на китайскую хохлатую, вторая осталась инвалидом.

Собаке пришлось перенести несколько операций - в результате нападения пса у собаки была сломана челюсть. Однако операции успеха не принесли, собака с искривлённой нижней челюстью останется инвалидом. Истец в суде требует возместить расходы на операции.

В свою очередь, как сообщает Студия 41, ответчик уверен, что в драке жертва - стаффорд, а челюсть у хохлатойсломалась из-за недуга. Хозяйка пса-обидчика настаивает на медицинской экспертизе. Она уверена, что у миниатюрной собаки изначально были проблемы со здоровьем.

Следующие заседание состоится в июле. 

 

Видео: Студия 41
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