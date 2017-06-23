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Новости Нижнего Тагила

Сброс воды из водохранилищ ожидается в Нижнем Тагиле: участки в Песчаном и Евстюниха могут быть частично затоплены

23 июня 2017, 07:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле принимаются меры по недопущению наводнений. Причиной стали неблагоприятные метеорологические условия, передает пресс-служба мэрии.

Так, был увеличен сброс воды с водохранилищ - Нижнетагильского и Нижне-Выйского.

По сообщению администрации, возможно подтопление участков на прибрежной полосе посёлков Песчаный и Евстюниха.

Тагильчан просят уберечь своё имущество от воды. Обо все ухудшениях обстановки следует сообщать по номерам - 25-78-83, 25-78-92 и 41-76-77.

Отметим, что недавние сильные дожди привели к затоплению некоторых территорий Свердловской области.

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