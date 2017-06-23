Сброс воды из водохранилищ ожидается в Нижнем Тагиле: участки в Песчаном и Евстюниха могут быть частично затоплены

Так, был увеличен сброс воды с водохранилищ - Нижнетагильского и Нижне-Выйского.



По сообщению администрации, возможно подтопление участков на прибрежной полосе посёлков Песчаный и Евстюниха.



Тагильчан просят уберечь своё имущество от воды. Обо все ухудшениях обстановки следует сообщать по номерам - 25-78-83, 25-78-92 и 41-76-77.



Отметим, что недавние сильные дожди привели к затоплению некоторых территорий Свердловской области.