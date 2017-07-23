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Новости Нижнего Тагила

Град выпал на улицах Санкт-Петербурга (ВИДЕО)

23 июля 2017, 11:40Добавить новость
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Погодные условия продолжают удивлять жителей и гостей северной столицы России. 22 июля в Санкт-Петербурге выпал град.

Начавшееся лето в Санкт-Петербурге разбавил град, который обрушился на город в субботу, 22 июля. Как сообщает Первый канал, выпали градины размером с вишню, некоторые улицы покрыли сугробы.

Фотографии и видео с падающими градинами первыми начали публиковать в социальных сетях пользователи интернета.

 

Несмотря на температуру в +20°С, жители и гости Санкт-Петербурга вынуждены были передвигаться по снежной каше.

Видео: Первый канал

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