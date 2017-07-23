Град выпал на улицах Санкт-Петербурга (ВИДЕО)

Начавшееся лето в Санкт-Петербурге разбавил град, который обрушился на город в субботу, 22 июля. Как сообщает Первый канал, выпали градины размером с вишню, некоторые улицы покрыли сугробы.



Фотографии и видео с падающими градинами первыми начали публиковать в социальных сетях пользователи интернета.

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Видео: Первый канал