Град выпал на улицах Санкт-Петербурга (ВИДЕО)

Погодные условия продолжают удивлять жителей и гостей северной столицы России. 22 июля в Санкт-Петербурге выпал град.
Начавшееся лето в Санкт-Петербурге разбавил град, который обрушился на город в субботу, 22 июля. Как сообщает Первый канал, выпали градины размером с вишню, некоторые улицы покрыли сугробы.
Фотографии и видео с падающими градинами первыми начали публиковать в социальных сетях пользователи интернета.
Несмотря на температуру в +20°С, жители и гости Санкт-Петербурга вынуждены были передвигаться по снежной каше.
Видео: Первый канал