Граната и пистолет были найдены во время субботника на Городском пруду Екатеринбурга (ФОТО)

Участники акции рассказали, что на дне пруда они нашли самый разнообразный мусор: десятки бутылок, тележка из супермаркета, строительная лестница, передает Znak.com.

Но самыми запоминающимися находками стали пистолет и граната. Однако, они не представляли опасности, так как находились в воде достаточно долго и успели отсыреть.





В прошлый раз, напомним, горожане нашли четыре боевых патрона

Znak.com