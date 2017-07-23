Граната и пистолет были найдены во время субботника на Городском пруду Екатеринбурга (ФОТО)

Активисты Екатеринбурга 22 июля вновь вышли на субботник, который состоялся на Городском пруду. На этот раз в мероприятии приняли участие порядка двухсот человек.
Участники акции рассказали, что на дне пруда они нашли самый разнообразный мусор: десятки бутылок, тележка из супермаркета, строительная лестница, передает Znak.com.
Но самыми запоминающимися находками стали пистолет и граната. Однако, они не представляли опасности, так как находились в воде достаточно долго и успели отсыреть.
В прошлый раз, напомним, горожане нашли четыре боевых патрона
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