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Новости Нижнего Тагила

Граната и пистолет были найдены во время субботника на Городском пруду Екатеринбурга (ФОТО)

23 июля 2017, 09:30Добавить новость
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Активисты Екатеринбурга 22 июля вновь вышли на субботник, который состоялся на Городском пруду. На этот раз в мероприятии приняли участие порядка двухсот человек.

Участники акции рассказали, что на дне пруда они нашли самый разнообразный мусор: десятки бутылок, тележка из супермаркета, строительная лестница, передает Znak.com.

 

Но самыми запоминающимися находками стали пистолет и граната. Однако, они не представляли опасности, так как находились в воде достаточно долго и успели отсыреть.

В прошлый раз, напомним, горожане нашли четыре боевых патрона

 

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Znak.com
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