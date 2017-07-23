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Новости Нижнего Тагила

Предупреждение о неблагоприятной погоде в Нижнем Тагиле продолжает действовать 23 июля

23 июля 2017, 11:16Добавить новость
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Силы и средства МЧС, аварийно-восстановительные бригады всех служб и ведомств Нижнего Тагила продолжают функционировать в режиме повышенной готовности, потому что в городе и на территории Горноуральского ГО продолжает действовать экстренное предупреждение о непогоде.

23 июля днем и ночью вновь ожидаются грозы, порывистый ветер до 17 м/с, проливные дожди. МЧС просит жителей соблюдать бдительность.

 В случае появления необходимости оказания помощи в ЧС сообщать об этом по телефону «101» или по телефону доверия ГУ МЧС Свердловской области: 8 (343) 262 99 99.

Просьба соблюдать следующие правила безопасности:

  • Ограничить проведение времени на открытом воздухе.
  • Избегать нахождение на высоте.
  • При возникновении сильного ветра укрыться в здании.
  • Не прятаться от дождя у стен, деревьев, рекламных щитов, остановок общественного транспорта.
  • Заранее убрать вещи и предметы с балкона и со двора, которые могут пострадать во время сильного ветра.  
  • Автомобилистам: не парковать машины у деревьев и рекламных конструкций и соблюдать скоростной режим во избежание аварийной ситуации на дороге. . 
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