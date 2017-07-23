Предупреждение о неблагоприятной погоде в Нижнем Тагиле продолжает действовать 23 июля

Силы и средства МЧС, аварийно-восстановительные бригады всех служб и ведомств Нижнего Тагила продолжают функционировать в режиме повышенной готовности, потому что в городе и на территории Горноуральского ГО продолжает действовать экстренное предупреждение о непогоде.

23 июля днем и ночью вновь ожидаются грозы, порывистый ветер до 17 м/с, проливные дожди. МЧС просит жителей соблюдать бдительность.



В случае появления необходимости оказания помощи в ЧС сообщать об этом по телефону «101» или по телефону доверия ГУ МЧС Свердловской области: 8 (343) 262 99 99.





Просьба соблюдать следующие правила безопасности:



