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Режим чрезвычайной ситуации введён в Омской области из-за вируса АЧС

23 июля 2017, 12:20Добавить новость
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На территории Омской области обнаружен ещё один кабан, зараженый африканской чумой свиней. В четверг губернатор Виктор Назаров ввёл режим ЧС.

Первая информация о заболевании появилась 14 июля. В подсобном хозяйстве Саргатского района и в ближайших сёлах пришлось уничтожить более 2 000 голов скота. Ещё один очаг АЧС был обнаружен 19 июля в Омском районе: спустя 3 дня зараженного кабана обнаружили на ферме Любинского района.

 

Как сообщает Российская газета, очаг заболевания стремительно растёт. Чтобы остановить распространение африканской чумы свиней губернатор Виктор Назаров в четверг подписал указ о введении в области режима ЧС.

Днём ранее стало известно о том, что Белоруссия временно приостановила закупку свиней из Омской области в связи с вирусом. Прокуратура в данный момент ведёт проверки тех подсобных хозяйств, в которых были обнаружены больные животные.

По факту первого заражения на ферме Саргатского района уже возбуждено уголовное дело. Хозяин фермы сознательно скрывал факт падежа скота и не сообщал о нём в соответствующие органы. Вирус АЧС проник на фермы Омской области либо через молодых поросят из других регионов, либо через корма для животных, сообщают следователи.

 

АЧС – вирусное заболевание, которое поражает кабанов и домашних свиней. Острая форма заболевания приводит к 100% смертности, при этом вирус хорошо переносит высокие температуры, долгое время хранится в трупах животных и почве. Для человека АЧС опасности не представляет.
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