Режим чрезвычайной ситуации введён в Омской области из-за вируса АЧС

Первая информация о заболевании появилась 14 июля. В подсобном хозяйстве Саргатского района и в ближайших сёлах пришлось уничтожить более 2 000 голов скота. Ещё один очаг АЧС был обнаружен 19 июля в Омском районе: спустя 3 дня зараженного кабана обнаружили на ферме Любинского района.

Как сообщает Российская газета, очаг заболевания стремительно растёт. Чтобы остановить распространение африканской чумы свиней губернатор Виктор Назаров в четверг подписал указ о введении в области режима ЧС.



Днём ранее стало известно о том, что Белоруссия временно приостановила закупку свиней из Омской области в связи с вирусом. Прокуратура в данный момент ведёт проверки тех подсобных хозяйств, в которых были обнаружены больные животные.



По факту первого заражения на ферме Саргатского района уже возбуждено уголовное дело. Хозяин фермы сознательно скрывал факт падежа скота и не сообщал о нём в соответствующие органы. Вирус АЧС проник на фермы Омской области либо через молодых поросят из других регионов, либо через корма для животных, сообщают следователи.