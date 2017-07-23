| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Тактические учения в многоэтажном доме прошли на ГГМ в Нижнем Тагиле (ФОТО)

23 июля 2017, 09:45Добавить новость
город,Нижний Тагил,пожар,пожарные,помощь,Россия,Свердловская область,спасатели,учения
Накануне на ГГМ по адресу ул.А.З.Смелянского, 2 состоялись учения сил и средств городского звена РСЧС. Специалисты отрабатывали тактику ликвидации возгорания на высоких этажах зданий.

Согласно первой легенде, пожар произошел на 12-ом этаже жилого дома. Развернулась настоящая спасательная операция: условная эвакуация прошла с применением коленчатого подъемника.

Тем временем, сотрудники ГИБДД контролировали движение близ дома, где случился пожар, и обеспечивали беспрепятственный проезд пожарных расчетов.

 

город,Нижний Тагил,пожар,пожарные,помощь,Россия,Свердловская область,спасатели,учениягород,Нижний Тагил,пожар,пожарные,помощь,Россия,Свердловская область,спасатели,учения

 

На месте дежурила бригада скорой помощи и была готова оказать помощь пострадавшим. Спасатели из Центра защиты населения обошли жильцов и сообщили о пожаре. В реальности, добавим, была бы объявлена эвакуация. Сообщается, что все участники учений с успехом справились с «тушением» огня на 12-м этаже дома.

 

город,Нижний Тагил,пожар,пожарные,помощь,Россия,Свердловская область,спасатели,учениягород,Нижний Тагил,пожар,пожарные,помощь,Россия,Свердловская область,спасатели,учения
 Фото: пресс-служба Центра защиты населения Нижнего Тагил
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Экстренное предупреждение из-за высокой пожарной опасности было объявлено в Нижнем Тагиле
20 июля, 07:00
1 1
Сотрудники МЧС похвалили садоводов Нижнего Тагила за ответственное отношение к пожарной безопасности (ФОТО)
5 июля, 08:00
4 1
60 человек было спасено из пожара в многоквартирном доме в Екатеринбурге (ФОТО)
18 июня, 09:15
1 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 29
Подписаться на новости