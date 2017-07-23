Тактические учения в многоэтажном доме прошли на ГГМ в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Согласно первой легенде, пожар произошел на 12-ом этаже жилого дома. Развернулась настоящая спасательная операция: условная эвакуация прошла с применением коленчатого подъемника.





Тем временем, сотрудники ГИБДД контролировали движение близ дома, где случился пожар, и обеспечивали беспрепятственный проезд пожарных расчетов.





На месте дежурила бригада скорой помощи и была готова оказать помощь пострадавшим. Спасатели из Центра защиты населения обошли жильцов и сообщили о пожаре. В реальности, добавим, была бы объявлена эвакуация. Сообщается, что все участники учений с успехом справились с «тушением» огня на 12-м этаже дома.

Фото: пресс-служба Центра защиты населения Нижнего Тагил