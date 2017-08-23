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Новости Нижнего Тагила

30 000 рублей штрафа назначено предпринимателю за сброс нечистот в квартале Екатеринбурга

23 августа 2017, 07:00Добавить новость
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В столице Урала предприниматель незаконно сбрасывал нечистые воды близ жилых домов по ул.Серафимы Дерябиной. Предприятию назначили денежный штраф.

На гнилостный запах в прокуратуру пожаловались местные жители, передаёт пресс-служба ведомства.

При проверке выяснилось, что предприятие было обязано утилизировать сточные воды на северной и южной аэрационных станциях. Однако по какой-то причине организация сбрасывала нечистоты в люк колодца инженерных сетей внутри одного из кварталов по улице С.Дерябиной.

Предприниматель получил протокол об административном правонарушении по статье «несоблюдение законных требований по обращению с отходами». Так, организация получила штраф 30 тысяч рублей. Сейчас незаконный сброс прекращен.

 
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Комментарии (1)
Vi 23.08.2017 10:17:46 #
Штраф 30000? А сколько он сэкономил на утилизации, интересно.. Возможно ему выгоднее заплатить штраф..
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