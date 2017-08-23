30 000 рублей штрафа назначено предпринимателю за сброс нечистот в квартале Екатеринбурга

На гнилостный запах в прокуратуру пожаловались местные жители, передаёт пресс-служба ведомства.





При проверке выяснилось, что предприятие было обязано утилизировать сточные воды на северной и южной аэрационных станциях. Однако по какой-то причине организация сбрасывала нечистоты в люк колодца инженерных сетей внутри одного из кварталов по улице С.Дерябиной.





Предприниматель получил протокол об административном правонарушении по статье «несоблюдение законных требований по обращению с отходами». Так, организация получила штраф 30 тысяч рублей. Сейчас незаконный сброс прекращен.