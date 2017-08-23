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Новости Нижнего Тагила

Программа по защите озера Байкал может быть прервана раньше срока из-за ошибок при проведении

23 августа 2017, 21:00Добавить новость
бюджет,нарушение,проверка,Россия,экология,байкал,охрана,деньги,защита,Минприроды

В Федеральной программе по защите уникальности озера Байкал были обнаружены ошибки. Она может быть прекращена раньше срока.

Федеральная программа по охране Байкала может быть прервана до 2020 года. Об этом заявляет Минэкономразвития правительству РФ. Такой ход связан с тем, что при проведении программы было допущено множество ошибок, и несколько мероприятий так и не были проведены.

 

Например, так и не были уничтожены отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, которые негативно влияют на экологию охраняемой зоны. Из-за воздействия результатов деятельности завода защита озера теряет актуальность.

 

Однако Министерство природы России опровергает информацию о закрытии программы. Напротив, ведомство предлагает продлить ее действие до 2025 года и увеличить финансирование. Вместо выделенных сейчас 26 млрд рублей Минприроды предлагает потратить на программу по защите Байкала 58 млрд рублей.

Однако для дальнейшего осуществления мероприятий Минприроды должно позаботиться об увеличении качества контроля программы, сообщает газета «Известия».

 
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