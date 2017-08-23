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Новости Нижнего Тагила

Сплошная одновременная дератизация состоится в сентябре в Дзержинском районе Нижнего Тагила из-за массовых жалоб жителей на крыс

23 августа 2017, 17:45Добавить новость
администрация,Вагонка,Нижний Тагил,дератизация,крысы,мыши,обработка,дезинфекция,Дзержинский район
Масштабная дератизация в жилых зданиях, предприятиях торговли и общественного питания Дзержинского района Нижнего Тагила состоится после многочисленных жалоб жителей на появление крыс и их нападений на детей и взрослых.

О нападениях крыс на детей и взрослых и жалобах на грызунов горожан журналистам TagilCity.ru рассказали представители Администрации Дзержинского района Нижнего Тагила:

 

Сложившаяся в течение ряда лет неэффективная система дератизации на объектах района привела к высокой заселённости грызунами территории, многочисленным жалобам горожан на появления крыс в подъездах, квартирах и нападениях грызунов на детей и взрослых, (с 1 июня 2017 года поступило 3 письменных обращения и 4 сообщения на сервис «Городской контроль» на официальном сайте города Нижний Тагил), -- ответили чиновники на запрос TagilCity.ru.


Исправить сложившееся положение призвана сплошная дератизация, которая намечена на сентябрь.

 

В настоящее время принято решение о проведении сплошной дератизации в Дзержинском районе в сентябре 2017 в жилых зданиях, предприятиях торговли и общественного питания, -- сообщили журналистам TagilCity.ru в администрации Дзержинского района. 


Напомним, ранее предполагалось, что на дератизацию на Вагонке будет направлено более 400 тысяч рублей.

Однако что будет в случае успеха обработки с трупами грызунов, которых может оказаться несколько тысяч по всему району?

 

В настоящее время при дератизации используются различные яды, которые по разному воздействуют на грызунов. Некоторые из них заставляют крыс и мышей покидать убежища и погибать на открытом пространстве. Другие убивают грызунов на месте. Сказать, как поведут себя крысы при дератизации на Вагонке, не представляется возможным. У нас нет данных о техническом задании. Однако утилизация мёртвых грызунов в любом случае должна быть неотъемлемой частью дератизационных работ, -- рассказали журналистам TagilCity.ru представители одной из фирм, специализирующихся на санитарной обработке помещений. 

 

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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