Сплошная одновременная дератизация состоится в сентябре в Дзержинском районе Нижнего Тагила из-за массовых жалоб жителей на крыс

О нападениях крыс на детей и взрослых и жалобах на грызунов горожан журналистам TagilCity.ru рассказали представители Администрации Дзержинского района Нижнего Тагила:

Сложившаяся в течение ряда лет неэффективная система дератизации на объектах района привела к высокой заселённости грызунами территории, многочисленным жалобам горожан на появления крыс в подъездах, квартирах и нападениях грызунов на детей и взрослых, (с 1 июня 2017 года поступило 3 письменных обращения и 4 сообщения на сервис «Городской контроль» на официальном сайте города Нижний Тагил), -- ответили чиновники на запрос TagilCity.ru.



Исправить сложившееся положение призвана сплошная дератизация, которая намечена на сентябрь.

В настоящее время принято решение о проведении сплошной дератизации в Дзержинском районе в сентябре 2017 в жилых зданиях, предприятиях торговли и общественного питания, -- сообщили журналистам TagilCity.ru в администрации Дзержинского района.



Напомним, ранее предполагалось, что на дератизацию на Вагонке будет направлено более 400 тысяч рублей.



Однако что будет в случае успеха обработки с трупами грызунов, которых может оказаться несколько тысяч по всему району?