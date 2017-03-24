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Аптеки завышают цены на жизненно важные лекарства практически во всех регионах России – прокуратура

24 марта 2017, 17:15Добавить новость
здоровье,медицина,лекарства,медикаменты,цена,рост цен,прокуратура,нарушение
Генеральная прокуратура выявила по России 84 000 нарушений в сфере обеспечения лекарствами.  По всей России сотрудники прокуратуры в 2016 году провели проверку медицинских учреждений, работающих с лекарственными препаратами. За время проведенных мероприятий было выявлено огромное количество нарушений. 

Основными из них стали: завышение цен на жизненно необходимые препараты - до 55% (вместо допустимых 30%), отсутствие учета объемов медицинской помощи населению, недостаточное обеспечение необходимыми лекарствами пациентов-льготников. Например, в Калмыкии число больных, которым выдавались препараты по льготе, составило лишь 25%: вместо положенных 300 млн рублей Минздрав заключил контракты с поставщиками лекарств на 67 млн рублей. 

В некоторых регионах РФ прокурорская проверка выявила ненадлежащее обеспечение пациентов, имеющих редкое заболевание. По результатам проверки было внесено 643 протеста и более 15 500 представлений, сообщает газета «Известия».
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