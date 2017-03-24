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Новости Нижнего Тагила

Лёд на ступеньках и тротуарах в «Тагильской лагуне» стал причиной обращения в прокуратуру (ФОТО)

24 марта 2017, 14:00Добавить новость
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Эколог-общественник Андрей Волегов написал обращение в прокуратуру Нижнего Тагила. В нём он сообщил, что во время экологической акции в «Тагильской лагуне» тротуары и лестницы были покрыты льдом, что, по мнению эколога, могло привести к несчастью.

Там, напротив больницы, есть детский городок. На тротуарах там снег и лёд с водой. Дети любят туда ходить, им никак не обойти эту дорогу. Я считаю, что это опасно. Там могут травмироваться молодые мамы, которым надо детей из школы вести, и сами дети, -- сказал Андрей Волегов журналисту портала TagilCity.ru.

 

Обледеневшие дорожки эколог заметил 17 марта, когда вместе с другими общественниками убирал из-под желтеющих на набережной елей снег. Все эти факты эколог указал в своём обращении, которое затем отправил в прокуратуру Ленинского района.

 

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«Тагильская лагуна» появилась в Нижнем Тагиле в 2013 году. К весне 2017 года у муниципалитета появились претензии к проводившему реконструкцию подрядчику — в Театральном сквере начала отваливаться гранитная облицовка. Как сказал Сергей Носов, в Нижнем Тагиле бюджетные средства могут тратиться только на оплату качественной работы, поэтому муниципалитет предъявил подрядчику иск на 120 миллионов рублей.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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