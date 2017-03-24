Приём заявок на отлов бродячих животных ведётся администрацией Нижнего Тагила (ФОТО)

Инциденты с бродячими собаками периодически появлялись практически в каждом районе Нижнего Тагила.





Так жителей улицы Кузнецкого на Вые долгое время беспокоит стая, живущая в районе детской больницы №3 по улице Кузнецкого. По словам жителей, бродяжек подкармливали отходами сотрудники хозчасти этой больницы.





Обитающая в районе улицы Карла Либкнехта стая бродячих собак напала на женщину с ребёнком. В связи с чем проводилась проверка в УВД Нижнего Тагила.





Спальный район города также не обошла эта проблема. Стая с весенним гоном напала на девочку неподалёку от улицы Булата Окуджавы. Собаки также представляли опасность и для родителей, ведущих своих детей в местные детские учреждения.





Даже частный сектор коснулась данная проблема. На улице Розы Люксембург бродячие собаки затаскали до смерти кошку и потрепали кота.





Жители Вагонки рассказали о стае, живущей на Вагонке в районе школы №70.

Они бегают по дворам, пугают людей. Окружают стаей, лают, бывает и нападают, -- рассказал редакции TagilCity.ru прохожий.

Заявки на отлов бродячих животных можно передать по телефону +7 (3435) 25-05-44 специалисту администрации Ленинского района Полевщиковой Елене Владимировне.