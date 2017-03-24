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Здание единственной больницы в Верхотурье может быть передано РПЦ

24 марта 2017, 08:20Добавить новость
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Верхотурская поликлиника, единственная во всем округе, по поручению губернатора Свердловской области была документально отдана Екатеринбургской епархии РПЦ.

Решение было принято накануне на заседании правительства. Кроме верхотурской поликлиники из перечня госсобственности были исключены 23 объекта недвижимости, пишут «Ведомости-Урал». Решение о передаче больницы в руки РПЦ будет находиться на обсуждении ЗакСо.

Здание площадью 580 квадратных метров также является объектом культурного наследия «Покровский женский монастырь. Гостиница».

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