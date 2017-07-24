Использование лесного участка в Первоуральске под свалку отходов причинило ущерб в размере свыше 850 млн рублей

В Первоуральске возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования земельного участка в Билимбаевском лесничестве.

Земельный участок площадью 6,5 гектаров в лесничестве около Первоуральска долгое время использовался как свалка промышленных и бытовых отходов. Это наносило вред окружающей среде, что подтверждается соответствующими данными, имеющимися в распоряжении следствия.





По возбужденному уголовному делу ведется проверка и установление лица, виновного в данном преступлении. Окружающей среде нанесен вред. Причиненный ущерб, по версии следствия, оценивается в 850 млн рублей, об этом сообщает СУ СКР Свердловской области.





Санкция по данной статье УК РФ предусматривает в качестве наказания, в том числе, лишение свободы на срок до пяти лет.



Напомним, в Нижнем Тагиле в отделение полиции также поступило заявление о несанкционированной свалке в парке «Народный»: неустановленными лицами было выгружено 10 КАМАЗов бытового мусора.