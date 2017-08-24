Единственный источник централизованного водоснабжения в Тавде признан небезопасным для здоровья жителей

Прокуратура в Тавде организовала проверку исполнения законодательства о водоснабжении.

В ходе проверки установлено: единственный питьевой источник централизованного водоснабжения, находящийся в пригороде Тавды, является неудовлетворительным.





Также стало известно, что на объекте нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы. Вода из источника может быть небезопасна для использования.





В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила в суд исковое заявление. Судебная инстанция постановила в законные сроки устранить все недочеты.