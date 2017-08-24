| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Единственный источник централизованного водоснабжения в Тавде признан небезопасным для здоровья жителей

24 августа 2017, 12:30Добавить новость
нарушение,проверка,прокуратура,суд,экология,Тавда,здоровье,водоснабжение,опасность

Прокуратура в Тавде организовала проверку исполнения законодательства о водоснабжении.

В ходе проверки установлено: единственный питьевой источник централизованного водоснабжения, находящийся в пригороде Тавды, является неудовлетворительным.

Также стало известно, что на объекте нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы. Вода из источника может быть небезопасна для использования.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила в суд исковое заявление. Судебная инстанция постановила в законные сроки устранить все недочеты.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

35 000 рублей компенсации морального вреда взыскано с больницы в Кировграде в связи с травмированием 3-летнего ребенка
22 июня, 12:10
7 1
Водитель из Екатеринбурга ответит за смерть человека: по его вине произошло ДТП с летальным исходом
1 июня, 12:35
7 1
1
Предприятие из Екатеринбурга оштрафовано на 80 000 рублей за слив в реку фосфатов (ФОТО)
3 августа, 08:35
2 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 92
Подписаться на новости