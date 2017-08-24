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Новости Нижнего Тагила

Парк «Народный» и гора Шихан войдут в единый парковый комплекс Нижнего Тагила

24 августа 2017, 08:30Добавить новость
администрация,закон,нарушение,Нижний Тагил,Носов,Россия,Свердловская область,экология,парк Народный,благоустройство,шихан
В Нижнем Тагиле на совещании по вопросам экологии накануне обсудили санитарную рубку городских лесов, а также благоустройство территории города.

В частности, стало известно о том, как мероприятие по рубке насаждений осуществлялось на Руднике III Интернационала. В двух лесных кварталах между Рудником и Ольховкой семь лет назад случился низовой пожар, повредивший деревья на территории примерно 15 га. Это оказало негативное воздействие на новые деревья. Проведенная экспертиза показала, что они больны и ослаблены. На этом месте рекомендовали провести сплошную санитарную вырубку.

 

В период с октября 2016 по июль 2017 года на территории площадью в 13 гектаров пятого и шестого кварталов было вырублено 1801 кубических метров заболевшего леса, -- рассказала начальник отдела по экологии и природопользованию Валентина Мельник.


Казна города пополнилась на 412 тысяч рублей за счёт этих мероприятий. Вырубленные деревья пошли на ИЖС и дрова. Восстановление леса на этом участке будет проходить естественным путём, передаёт пресс-служба мэрии.

Глава города, несмотря на обоснованность, запретил проводить сплошную рубку леса без предварительного обсуждения и наличия документов.

Также на совещании Сергей Носов поручил начальнику управления архитектуры объединить в один комплекс парк «Народный» и гору Шихан.

 

Шихан – уникальное место, правда, испорченное установкой отдельных промышленных и гражданских объектов, – отметил мэр. – Благоустраивать территорию в пойме реки Тагил необходимо в комплексе. Для этого нужно перенести четыре опоры ЛЭП. Будем добиваться от собственника, чтобы он занимался этим вопросом. Необходимо также разобраться с арендой земли на данной территории, чтобы на историческом для города месте не появлялось коммерческих объектов.

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