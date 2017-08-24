Парк «Народный» и гора Шихан войдут в единый парковый комплекс Нижнего Тагила

В частности, стало известно о том, как мероприятие по рубке насаждений осуществлялось на Руднике III Интернационала. В двух лесных кварталах между Рудником и Ольховкой семь лет назад случился низовой пожар, повредивший деревья на территории примерно 15 га. Это оказало негативное воздействие на новые деревья. Проведенная экспертиза показала, что они больны и ослаблены. На этом месте рекомендовали провести сплошную санитарную вырубку.

В период с октября 2016 по июль 2017 года на территории площадью в 13 гектаров пятого и шестого кварталов было вырублено 1801 кубических метров заболевшего леса, -- рассказала начальник отдела по экологии и природопользованию Валентина Мельник.



Казна города пополнилась на 412 тысяч рублей за счёт этих мероприятий. Вырубленные деревья пошли на ИЖС и дрова. Восстановление леса на этом участке будет проходить естественным путём, передаёт пресс-служба мэрии.



Глава города, несмотря на обоснованность, запретил проводить сплошную рубку леса без предварительного обсуждения и наличия документов.



Также на совещании Сергей Носов поручил начальнику управления архитектуры объединить в один комплекс парк «Народный» и гору Шихан.