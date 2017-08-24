| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Свердловская область лидирует в списке регионов с ростом заболеваемости ВИЧ

24 августа 2017, 15:00Добавить новость
здоровье,медицина,наркотики,проверка,Свердловская область,ВИЧ,СПИД
Заболеваемость ВИЧ в России растет. Свердловская область входит в список регионов с повышенным риском заражения.

В 2017 году в России зафиксирован значительный рост заболеваемости ВИЧ. Свердловская область включена в перечень проблемных регионов наряду с Челябинской и Пермской областями.

Рост заболеваемости весной 2017 года составил 4%, по сравнению с тем же периодом 2016 года. С марта по май текущего года в России вирус иммунодефицита приобрели 22 900 человек. Более половины зараженных проживают в 13 субъектах РФ, в число которых входят Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Челябинская, Пермская и Иркутская области.

Как сообщает руководитель центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский, вирус распространяется неравномерно. Более активно он себя проявляет в тех регионах, где растет число наркоманов.

Причиной роста заболеваемости также стала непродуманная профилактическая работа. Минздрав намерен уделять противодействию ВИЧ особое внимание, пишет информационное агентство RegnumНапомним, в Серове 15-летний мальчик заразился ВИЧ от беременной женщины

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

ВИЧ-инфицированные больные Свердловской области не могут получить препараты для лечения
1 июня, 16:25
1 0
Рост заболеваемости ВИЧ в Нижнем Тагиле продолжается в связи с проблемой наркомании
28 июля, 15:05
0 5
Двое молодых людей скончались на автобусной остановке в Екатеринбурге
31 мая, 07:15
1 5

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 183
Подписаться на новости