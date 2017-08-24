Свердловская область лидирует в списке регионов с ростом заболеваемости ВИЧ

В 2017 году в России зафиксирован значительный рост заболеваемости ВИЧ. Свердловская область включена в перечень проблемных регионов наряду с Челябинской и Пермской областями.





Рост заболеваемости весной 2017 года составил 4%, по сравнению с тем же периодом 2016 года. С марта по май текущего года в России вирус иммунодефицита приобрели 22 900 человек. Более половины зараженных проживают в 13 субъектах РФ, в число которых входят Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Челябинская, Пермская и Иркутская области.





Как сообщает руководитель центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский, вирус распространяется неравномерно. Более активно он себя проявляет в тех регионах, где растет число наркоманов.



Причиной роста заболеваемости также стала непродуманная профилактическая работа. Минздрав намерен уделять противодействию ВИЧ особое внимание, пишет информационное агентство Regnum. Напомним, в Серове 15-летний мальчик заразился ВИЧ от беременной женщины.