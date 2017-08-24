| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Вакцинация против гриппа стартовала в Свердловской области

24 августа 2017, 22:05Добавить новость
больница,дети,Екатеринбург,здоровье,Нижний Тагил,Свердловская область,грипп,вакцинация
На территории Свердловской области началась кампания по вакцинопрофилактике гриппа. В регион поступила первая партия вакцины.

В лечебные учреждения Свердловской области поступила первая партия вакцины против гриппа. Поступившие 267 500 доз предназначены для детей и являются половиной от того количества, которое ожидают областные медики.

Как передаёт «Наша газета», на конец августа 2017 года привито 1 миллион 295 тысяч человек. Рост заболеваемости в регионе пришёлся на ноябрь 2016 года. Согласно информации медиков, среди детей 0-2 и 3-6 лет зафиксирован самый высокий процент заболеваемости. Самый низкий процент заболеваемости пришёлся на взрослых жителей области.

 

 

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Отец попавшей в больницу годовалой екатеринбурженки намерен подать иск в суд на врачей за клевету
10 августа, 07:30
2 1
Годовалая девочка оказалась на грани истощения по вине родителей-вегетерианцев из Екатеринбурга
7 августа, 20:20
4 8
2
Пациенты в Свердловской области оценят качество работы больниц и поликлиник
7 августа, 19:20
1 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 126
Подписаться на новости