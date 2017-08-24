Вакцинация против гриппа стартовала в Свердловской области

В лечебные учреждения Свердловской области поступила первая партия вакцины против гриппа. Поступившие 267 500 доз предназначены для детей и являются половиной от того количества, которое ожидают областные медики.



Как передаёт «Наша газета», на конец августа 2017 года привито 1 миллион 295 тысяч человек. Рост заболеваемости в регионе пришёлся на ноябрь 2016 года. Согласно информации медиков, среди детей 0-2 и 3-6 лет зафиксирован самый высокий процент заболеваемости. Самый низкий процент заболеваемости пришёлся на взрослых жителей области.