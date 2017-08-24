Жители Свердловской области смогут наблюдать приближение к Земле потенциально опасного астероида

В сентябре жители Свердловской области смогут наблюдать в небе астероид Florence, названный так в честь британской сестры милосердия Флоренс Найтингейл.

Как сообщают ученые, небесное тело довольно больших размеров и пролетит близко к Земле. Стоит отметить, что данный астероид относится к потенциально опасным для планеты, так как пролетит на расстоянии в 7 млн километров. Опасными считаются небесные тела, приближающиеся к планете ближе, чем на 7,5 млн километров.





Астероид можно будет увидеть с помощью бинокля в период с 1 по 5 сентября, пишет «Российская Газета».