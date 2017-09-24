Более 100 кг санкционных яблок уничтожено в Екатеринбурге

В Екатеринбурге участились случаи незаконного привоза продуктов.
Так, 13 сентября таможня Екатеринбурга пересекла поступление 108 кг яблок на территорию области. Происхождение фруктов не было установлено, передает Областная газета.
Позже, 20 сентября, в рамках рейда по Шарташскому рынку было выявлено 15 кг яблок неизвестного привоза.
Все продукты были уничтожены в установленном порядке.
Сотрудники таможни отмечают, что количество продуктов, вывезенных без разрешения, увеличивается именно в осенний сезон. Отсутствие документов является нарушением закона.