Более 100 кг санкционных яблок уничтожено в Екатеринбурге

Так, 13 сентября таможня Екатеринбурга пересекла поступление 108 кг яблок на территорию области. Происхождение фруктов не было установлено, передает Областная газета.





Позже, 20 сентября, в рамках рейда по Шарташскому рынку было выявлено 15 кг яблок неизвестного привоза.



Все продукты были уничтожены в установленном порядке.



Сотрудники таможни отмечают, что количество продуктов, вывезенных без разрешения, увеличивается именно в осенний сезон. Отсутствие документов является нарушением закона.