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Новости Нижнего Тагила

Более 100 кг санкционных яблок уничтожено в Екатеринбурге

24 сентября 2017, 09:15Добавить новость
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В Екатеринбурге участились случаи незаконного привоза продуктов.

Так, 13 сентября таможня Екатеринбурга пересекла поступление 108 кг яблок на территорию области. Происхождение фруктов не было установлено, передает Областная газета.

Позже, 20 сентября, в рамках рейда по Шарташскому рынку было выявлено 15 кг яблок неизвестного привоза.

Все продукты были уничтожены в установленном порядке.


Сотрудники таможни отмечают, что количество продуктов, вывезенных без разрешения, увеличивается именно в осенний сезон. Отсутствие документов является нарушением закона.

 
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