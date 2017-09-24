Тагильские педагоги прошли курс по оказанию первой помощи при ЧС (ФОТО)

Специалисты Центра защиты населения Нижнего Тагила провели спецобучение педагогов станции юных натуралистов «Полюс». Занятия проводились в рамках проекта всероссийского масштаба «Научись спасать жизнь».
Сотрудники станции юных натуралистов нуждаются в регулярном повторении этой темы, ведь они работают с детьми, преимущественно на отдаленном расстоянии от городов.
Специалисты поисково-спасательной службы рассказали «ученикам» о действенных приемах сердечно-лёгочной реанимации, извлечения инородных предметов из дыхательных путей. Продемонстрировали правила оказания первой помощи при травмах и кровотечениях.
Представители Центра защиты населения рассказали о том, что правила оказания первой помощи при змеиных укусах и обработке обмороженной и обожженной кожи, а также проведения реанимации сердца и лёгких за последние годы существенно изменились.
Подобное обучение планируют проводить и в других учреждениях города.
Фото: ЦЗННТ