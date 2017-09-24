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Новости Нижнего Тагила

Тагильские педагоги прошли курс по оказанию первой помощи при ЧС (ФОТО)

24 сентября 2017, 10:15Добавить новость
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Специалисты Центра защиты населения Нижнего Тагила провели спецобучение педагогов станции юных натуралистов «Полюс». Занятия проводились в рамках проекта всероссийского масштаба «Научись спасать жизнь».

Сотрудники станции юных натуралистов нуждаются в регулярном повторении этой темы, ведь они работают с детьми, преимущественно на отдаленном расстоянии от городов.

Специалисты поисково-спасательной службы рассказали «ученикам» о действенных приемах сердечно-лёгочной реанимации, извлечения инородных предметов из дыхательных путей. Продемонстрировали правила оказания первой помощи при травмах и кровотечениях.

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Представители Центра защиты населения рассказали о том, что правила оказания первой помощи при змеиных укусах и обработке обмороженной и обожженной кожи, а также проведения реанимации сердца и лёгких за последние годы существенно изменились.

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Подобное обучение планируют проводить и в других учреждениях города.

 

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Фото: ЦЗННТ
 
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