Тагильские педагоги прошли курс по оказанию первой помощи при ЧС (ФОТО)

Сотрудники станции юных натуралистов нуждаются в регулярном повторении этой темы, ведь они работают с детьми, преимущественно на отдаленном расстоянии от городов.





Специалисты поисково-спасательной службы рассказали «ученикам» о действенных приемах сердечно-лёгочной реанимации, извлечения инородных предметов из дыхательных путей. Продемонстрировали правила оказания первой помощи при травмах и кровотечениях.





Представители Центра защиты населения рассказали о том, что правила оказания первой помощи при змеиных укусах и обработке обмороженной и обожженной кожи, а также проведения реанимации сердца и лёгких за последние годы существенно изменились.





Подобное обучение планируют проводить и в других учреждениях города.

Фото: ЦЗННТ