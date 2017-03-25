Единый день диспансеризации пройдет в Нижнем Тагиле 15 апреля

Впервые в Нижнем Тагиле пройдет Единый день диспансеризации. Он назначен на 15 апреля.

Прием у специалистов на бесплатной основе будет организован с 8 до 14 часов.

В 2017 году диспансеризации подлежат тагильчане, достигшие 21 года, чей возраст кратен трём (родившиеся с 1996 по 1921 год с шагом 3).



При себе необходимо иметь паспорт и полис, передает пресс-служба администрации. Диспансеризация помогает выявить на ранней стадии ряд серьезных заболеваний, которые являются причиной ранней смертности и инвалидности.



Информацию можно уточнить по следующим контактам:



