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Новости Нижнего Тагила

Единый день диспансеризации пройдет в Нижнем Тагиле 15 апреля

25 марта 2017, 09:45Добавить новость
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Впервые в Нижнем Тагиле пройдет Единый день диспансеризации. Он назначен на 15 апреля.
Прием у специалистов на бесплатной основе будет организован с 8 до 14 часов.

В 2017 году диспансеризации подлежат тагильчане, достигшие 21 года, чей возраст кратен трём (родившиеся с 1996 по 1921 год с шагом 3).

При себе необходимо иметь паспорт и полис, передает пресс-служба администрации. Диспансеризация помогает выявить на ранней стадии ряд серьезных заболеваний, которые являются причиной ранней смертности и инвалидности.

Информацию можно уточнить по следующим контактам:

  • Демидовская поликлиника – ул. Горошникова, 37. телефон для справок 41-97-52
  • Городская поликлиника № 4 – ул. Новострой, 24 и ул. Дружинина, 53. телефон для справок 21-12-12
  • Городская поликлиника № 3 – Липовый тракт, 30а. телефон для справок – 24-58-33
  • Поликлиника городской больницы № 1 – ул. Окунева, 30. телефон для справок – 33 – 59 – 27. Татьяна Петровна Панкова (3435)41-04-66
  • Поликлиника городской больницы № 4 - ул. Металлургов, 2. телефон для справок – 21-10-89
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