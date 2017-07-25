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Новости Нижнего Тагила

37-килограммовая опухоль была удалена у мужчины в Ростовской области

25 июля 2017, 09:00Добавить новость
Медики в Ростовской области накануне провели операцию по удалению 37-килограммовой опухоли у пациента.

Мужчина жаловался на боль в спине при лежании. За три года его вес увеличился на треть. Когда пациент прошел медообследование, ему диагностировали липосаркому, расположенную в забрюшинной области. Размер опухоли составлял 60х60 см, передает издание Ростовские вести.

В операции принимали участие шесть человек – хирург, пластический хирург и четыре ассистента. Гигантская опухоль была удалена полностью, однако пациенту пришлось отрезать часть ободочной кишки, поскольку в новообразование были вовлечены кровеносные сосуды.

Состояние больного хорошее: он был выписан домой. Операция проводилась на бесплатной основе, за счёт федерального бюджета.

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