37-килограммовая опухоль была удалена у мужчины в Ростовской области

Мужчина жаловался на боль в спине при лежании. За три года его вес увеличился на треть. Когда пациент прошел медообследование, ему диагностировали липосаркому, расположенную в забрюшинной области. Размер опухоли составлял 60х60 см, передает издание Ростовские вести.





В операции принимали участие шесть человек – хирург, пластический хирург и четыре ассистента. Гигантская опухоль была удалена полностью, однако пациенту пришлось отрезать часть ободочной кишки, поскольку в новообразование были вовлечены кровеносные сосуды.





Состояние больного хорошее: он был выписан домой. Операция проводилась на бесплатной основе, за счёт федерального бюджета.