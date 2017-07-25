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Новости Нижнего Тагила

460 бурых медведей будут убиты охотниками Свердловской области в новом сезоне

25 июля 2017, 09:30Добавить новость
животные,насилие,Россия,Свердловская область,убийство,экология,медведь,охота,квота,разрешение
Квота на убийство 460 бурых медведей накануне была определена в Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира региона.

Охота объявлена с 1 августа по 31 октября, передает Rupolit. В этом году разрешений будет выдано на треть больше, чем в предыдущем. Это связано с увеличением популяции зверя.

В 2016 году на Среднем Урале насчитывалось 4210 медведей. Исходя из этого количества рассчитываются разрешения на добычу. Интересно, что покрыть квоту прошлого года удалось чуть больше, чем на половину. Так, из разрешенных 344 особей, охотники убили только 180. 

В 2017 года в регионе не было зафиксировано случаев незаконной охоты, сообщили в департаменте.

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