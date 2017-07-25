460 бурых медведей будут убиты охотниками Свердловской области в новом сезоне

Охота объявлена с 1 августа по 31 октября, передает Rupolit. В этом году разрешений будет выдано на треть больше, чем в предыдущем. Это связано с увеличением популяции зверя.



В 2016 году на Среднем Урале насчитывалось 4210 медведей. Исходя из этого количества рассчитываются разрешения на добычу. Интересно, что покрыть квоту прошлого года удалось чуть больше, чем на половину. Так, из разрешенных 344 особей, охотники убили только 180.





В 2017 года в регионе не было зафиксировано случаев незаконной охоты, сообщили в департаменте.