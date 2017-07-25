9-летняя девочка из ЮАР смогла излечиться от ВИЧ-инфекции

В ЮАР нашли ребенка, организм которого смог подавить ВИЧ-инфекцию.

Как пишет ТАСС, ученые выяснили, что организм способен подавить ВИЧ-инфекцию, если лечение начато сразу после заражения.





Девочке из ЮАР, заболевшей ВИЧ, своевременно провели терапию и добились стойкой ремиссии. Вот уже 8 лет она не принимает препараты, и содержание инфекции в организме не увеличивается.





Ребенок подвергся терапии в возрасте двух месяцев, сейчас девочке уже 9 лет, в ее организме сохранились зараженные клетки, но они не размножаются. Девочка может жить полноценной жизнью.





Пока ученые называют данный случай феноменом. Но, безусловно, он показывает, что современная наука еще не в полной мере изучила ВИЧ-инфекцию.