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Новости Нижнего Тагила

9-летняя девочка из ЮАР смогла излечиться от ВИЧ-инфекции

25 июля 2017, 10:30Добавить новость
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В ЮАР нашли ребенка, организм которого смог подавить ВИЧ-инфекцию.

Как пишет ТАСС, ученые выяснили, что организм способен подавить ВИЧ-инфекцию, если лечение начато сразу после заражения.

Девочке из ЮАР, заболевшей ВИЧ, своевременно провели терапию и добились стойкой ремиссии. Вот уже 8 лет она не принимает препараты, и содержание инфекции в организме не увеличивается.

Ребенок подвергся терапии в возрасте двух месяцев, сейчас девочке уже 9 лет, в ее организме сохранились зараженные клетки, но они не размножаются. Девочка может жить полноценной жизнью.

Пока ученые называют данный случай феноменом. Но, безусловно, он показывает, что современная наука еще не в полной мере изучила ВИЧ-инфекцию.

 
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Комментарии (1)
romankos@mail.ru 25.07.2017 11:11:00 #
Еще в прошлом веке наша ученая Морова создала вакцину "Пиротат", которой лечила СПИД. Только никому это не нужно. Так как фарм компаниям нужен препарат, который не лечит, а только продляет жизнь. И за очень большие деньги
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