Аномальная жара в Нижнем Тагиле закончится на следующей неделе

Синоптики прогнозируют похолодание

Уже с понедельника, 28 августа, ожидается резкое похолодание. Причиной изменения погоды метеорологи считают переход антициклона на территорию Сибири.



28 августа ожидается температура +22…+23 градуса Цельсия, во вторник и среду столбик термометра опустится до +17…+19 градусов. Ночью следует ожидать похолодания на 6-10 градусов.



Синоптики прогнозируют усиление ветра, появление облачности и кратковременных дождей в течение недели. Несмотря на это, температура всё равно будет превышать показатели нормы на 2-4 градуса.