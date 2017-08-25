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Новости Нижнего Тагила

Аномальная жара в Нижнем Тагиле закончится на следующей неделе

25 августа 2017, 22:05Добавить новость
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Аномальная жара, установившаяся на протяжении нескольких дней в Нижнем Тагиле, сойдет на нет. Синоптики прогнозируют похолодание с 28 августа.

Уже с понедельника, 28 августа, ожидается резкое похолодание. Причиной изменения погоды метеорологи считают переход антициклона на территорию Сибири.

28 августа ожидается температура +22…+23 градуса Цельсия, во вторник и среду столбик термометра опустится до +17…+19 градусов. Ночью следует ожидать похолодания на 6-10 градусов.

Синоптики прогнозируют усиление ветра, появление облачности и кратковременных дождей в течение недели. Несмотря на это, температура всё равно будет превышать показатели нормы на 2-4 градуса.

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