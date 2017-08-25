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Новости Нижнего Тагила

Уникальная операция на костях черепа была проведена калининградскими врачами двухмесячному ребенку

25 августа 2017, 11:00Добавить новость
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Уникальную операцию провели врачи в Калининграде двухмесячному малышу.

Как пишут «Аргументы и Факты», ребенок родился с нарушениями, в ходе которых у него начала развиваться деформация черепа в результате раннего зарастания швов. В таких случаях промедление опасно, так как происходит разрушение тканей головного мозга.

Задачей врачей было удаление сросшегося шва. В России такие операции делаются только в Москве и Санкт-Петербурге. Оперативное вмешательство прошло успешно. Медики сообщают, что уже на 10-е сутки можно будет убрать швы и малыш вернется к нормальному образу жизни.

 
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