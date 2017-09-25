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Новости Нижнего Тагила

Количество заболевших тагильчан увеличилось в 1,5 раза: первые итоги диспансеризации

25 сентября 2017, 13:30Добавить новость
здоровье,Нижний Тагил,диспансеризация,больница,осмотр,заболевания сердца,диабет,органы дыхания

Были получены первые результаты диспансеризации в Нижнем Тагиле.

Минзрав уральского региона подвел первые итоги диспансеризации. Так, по результатам обследований, количество больных тагильчан возросло в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом.

 

Основные заболевания, которыми страдают жители города, остались такими же, что и в прошлом году. Так, чаще всего у тагильчан диагностируются заболевания системы кровообращения, они обнаружены у 36% обследованных. Далее идет сахарный диабет, опухоли и заболевания органов дыхания.

 

Также у более 15% тагильчан, прошедших обследование, имеется высокий и очень высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет газета «Тагильский Рабочий».

 

Напомним, что диспансеризация тагильчан состоялась 23 сентября

 

 
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