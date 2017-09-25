Количество заболевших тагильчан увеличилось в 1,5 раза: первые итоги диспансеризации

Были получены первые результаты диспансеризации в Нижнем Тагиле.

Минзрав уральского региона подвел первые итоги диспансеризации. Так, по результатам обследований, количество больных тагильчан возросло в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом.

Основные заболевания, которыми страдают жители города, остались такими же, что и в прошлом году. Так, чаще всего у тагильчан диагностируются заболевания системы кровообращения, они обнаружены у 36% обследованных. Далее идет сахарный диабет, опухоли и заболевания органов дыхания.

Также у более 15% тагильчан, прошедших обследование, имеется высокий и очень высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет газета «Тагильский Рабочий».

Напомним, что диспансеризация тагильчан состоялась 23 сентября.