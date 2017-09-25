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Новости Нижнего Тагила

Плотина Черноисточинского пруда в Нижнем Тагиле будет отремонтирована в 2018 году

25 сентября 2017, 19:00Добавить новость
безопасность,вода,здоровье,Нижний Тагил,экология,Черноисточинск,водохранилище
В 2018 году на водохранилище в поселке Черноисточинск пройдет капитальный ремонт плотины. 

Как отметил замминистра природных ресурсов и экологии области Вячеслав Тюменцев, ремонт будет проведен за счет средств из городского и регионального бюджета.

Решение было принято после массовых жалоб жителей поселка на сброс загрязненных стоков в водоем. В частности, в августе этого года Черноисточинский пруд покрылся зелеными водорослями, а от воды шел резкий запах. Также в этом водохранилище неоднократно наблюдался мор рыбы.

Ремонт будет одной из ступеней по модернизации источников питьевой воды для жителей Нижнего Тагила. В рамках этого плана в сентябре в водохранилище были выпущены 2 500 молодых рыб, которые могут помочь в улучшении его санитарно-экологического состояния. Сейчас в правительстве региона обсуждаются и другие методы решения проблемы, пишет «Уралинформбюро».

 
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