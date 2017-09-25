Спиртосодержащие лекарства в России будут продаваться без ограничений

Спиртосодержащие лекарства не пользуются популярностью, в связи с чем Министерство здравоохранения России приняло решение не ограничивать их продажу по количеству.



Как сообщают «Известия», изначально планировалось продавать в одни руки не более 2 тар спиртосодержащего лекарства. Но исходя из того, что стоимость таких лекарств увеличилась на 25%, а продажи упали на 12%, чиновники Минздрава исключили требование об ограничении из текста приказа.



Идея об ограниченной продаже лекарств, которые содержат спирт, появилась после случаев массового отравления среди жителей России.