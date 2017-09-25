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Новости Нижнего Тагила

Спиртосодержащие лекарства в России будут продаваться без ограничений

25 сентября 2017, 23:05Добавить новость
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Теперь купить лекарства, которые содержат спирт, можно будет без ограничений по количеству. Соответствующие изменения внесёт приказ Министерства здравоохранения РФ.

Спиртосодержащие лекарства не пользуются популярностью, в связи с чем Министерство здравоохранения России приняло решение не ограничивать их продажу по количеству.

Как сообщают «Известия», изначально планировалось продавать в одни руки не более 2 тар спиртосодержащего лекарства. Но исходя из того, что стоимость таких лекарств увеличилась на 25%, а продажи упали на 12%, чиновники Минздрава исключили требование об ограничении из текста приказа.

Идея об ограниченной продаже лекарств, которые содержат спирт, появилась после случаев массового отравления среди жителей России.

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